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РФ: Резолюция Совбеза ООН по Сирии – формальность

Комментариев: 3
Перемирие в Сирии должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте, оно не может быть достигнуто в Совбезе ООН, считает постпред России.
Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя
Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя
Getty Images


Принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии не приведет к незамедлительному наступлению перемирия, для этого необходимо побудить враждующие стороны к выполнению положений этого документа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Интерфакс.

"Перемирие должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте. Оно не может быть достигнуто в СБ ООН при всем уважении к этому институту", – сказал.

Постпред РФ отметил, что российская сторона настаивала на включении этого положения в резолюцию, чего в итоге удалось достичь.

"Мы бы хотели, чтобы перемирие наступило незамедлительно, но давайте будем реалистами: нам бы хотелось вовлечь стороны в процесс и побудить их к выполнению резолюции", – заявил Небензя.

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Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. 

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Теги: Россия, ООН, резолюция, совбез, Перемирие в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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rashensvoloch    25.02.2018, 03:46
Оценка:  +5
rashensvoloch
Тоді і розстріл щурят вагнера теж хвормальність.
rashensvoloch    25.02.2018, 03:46
Оценка:  +4
rashensvoloch
Тоді і розстріл щурят вагнера тож хвормальність.
rashensvoloch    25.02.2018, 03:45
Оценка:  +4
rashensvoloch
Тоді і розстріл щурят вагнера тож хвормал
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