РФ: Резолюция Совбеза ООН по Сирии – формальность

Перемирие в Сирии должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте, оно не может быть достигнуто в Совбезе ООН, считает постпред России.



Принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии не приведет к незамедлительному наступлению перемирия, для этого необходимо побудить враждующие стороны к выполнению положений этого документа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Интерфакс.

"Перемирие должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте. Оно не может быть достигнуто в СБ ООН при всем уважении к этому институту", – сказал.

Постпред РФ отметил, что российская сторона настаивала на включении этого положения в резолюцию, чего в итоге удалось достичь.

"Мы бы хотели, чтобы перемирие наступило незамедлительно, но давайте будем реалистами: нам бы хотелось вовлечь стороны в процесс и побудить их к выполнению резолюции", – заявил Небензя.



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Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

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