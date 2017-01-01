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Трамп о докладе демократов по РФ: Это провал

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Американский президент назвал провалом меморандум Демократической партии по возможному вмешательству России в выборы в США в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал опубликованный Демократической партией меморандум по "российскому расследованию", назвав его "провалом".

"Ответный меморандум демократов о злоупотреблениях в слежке – это политический и юридический провал. Он только подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!", – написал американский президент в Twitter.
 

Напомним, документ демократов был опубликован в субботу, 24 февраля, в ответ на аналогичный шаг республиканцев.

Ранее Трамп запретил публикацию засекреченной докладной записки демократов, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

Трамп: Никакого сговора с Россией не было

"Меморандум демократов: ФБР не раскрыло имен клиентов – кампанию Клинтон и НКД (Национальный комитет демократической партии). Вау!", – отметил Трамп.

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Теги: США, республиканцы, Трамп, демократы
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Источник: korrespondent.net

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