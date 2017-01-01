Норовирусом на Олимпиаде заразились 323 человека

Число заболевших норовирусом во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее составило 323. Не менее 18 заразившихся остаются на карантине.

На Олимпиаде-2018 в Южной Корее свирепствует норовирус

На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане 323 человека заболели норовирусом. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом во время 132-й сессии Международного олимпийского комитета.

"За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине", – отметил он.

Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.



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Напомним, о вспышке вируса в Пхенчхане стало известно 8 февраля. Сообщалось, что заболевшие жили не в Олимпийской деревне, а молодежном центре в Пхенчхане.

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