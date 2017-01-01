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В сухпаек американских военных включат пиццу

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Пицца в рационе будет напоминать американским военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы. Срок годности пиццы составит три года.
Пицца пепперони
Пицца пепперони
daysoftheyear.com

В ближайшее время в сухой паек военнослужащих США включат пиццу, сообщает Military.
 
Срок годности такой пиццы составит три года. Военным предложат лишь один вид – пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.
 
По словам представителей армии США, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.
 
Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.

Диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак
 
Напомним, в декабре 2017 года космонавты на МКС приготовили пиццу в условиях невесомости.

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Теги: США, военные, пицца, армия США
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Источник: korrespondent.net

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