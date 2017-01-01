В сухпаек американских военных включат пиццу
Пицца в рационе будет напоминать американским военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы. Срок годности пиццы составит три года.
Срок годности такой пиццы составит три года. Военным предложат лишь один вид – пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.
По словам представителей армии США, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.
Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.
Диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак
Диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак
Напомним, в декабре 2017 года космонавты на МКС приготовили пиццу в условиях невесомости.
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