Закрытие Олимпиады: делегация КНДР прибыла в Южную Корею
В делегацию КНДР входит восемь человек. Ввозглавляет ее заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль.
В делегацию входит восемь человек. Ввозглавляет ее заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.
Отмечается, что на церемонии закрытия Олимпиады может состояться встреча президента Южной Кореи Мун Джэ Ина с представителями делегации КНДР.
Сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи
Сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи
Напомним, северокорейская делегация посещала Южную Корею и в начале февраля.
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