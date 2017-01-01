Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Закрытие Олимпиады: делегация КНДР прибыла в Южную Корею

Комментариев: 0
В делегацию КНДР входит восемь человек. Ввозглавляет ее заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль.
Северокорейская делегация в Южной Корее
Северокорейская делегация в Южной Корее
 
Северокорейская делегация прибыла в Южную Корею на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, сообщает Ренхап. 
 
В делегацию входит восемь человек. Ввозглавляет ее заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.
 
Отмечается, что на церемонии закрытия Олимпиады может состояться встреча президента Южной Кореи Мун Джэ Ина с представителями делегации КНДР.

Сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи
 
Напомним, северокорейская делегация посещала Южную Корею и в начале февраля

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Олимпиада, Северная Корея, Южная Корея, Олимпийские игры, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь