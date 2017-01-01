Закрытие Олимпиады: делегация КНДР прибыла в Южную Корею

В делегацию КНДР входит восемь человек. Ввозглавляет ее заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль.

Северокорейская делегация прибыла в Южную Корею на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, сообщает Ренхап.

В делегацию входит восемь человек. Ввозглавляет ее заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.





Сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи Отмечается, что на церемонии закрытия Олимпиады может состояться встреча президента Южной Кореи Мун Джэ Ина с представителями делегации КНДР.

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