РФ не вернули флаг на церемонию закрытия Олимпиады
Международный олимпийский комитет решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. За это проголосовал исполком МОК, сообщает Интерфакс.
"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", – сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.
Перед этим комиссия МОК рекомендовала исполкому не снимать санкции с ОКР до тех пор, пока не будут проверены допинг-пробы всех олимпийских спортсменов из России.
Российскую олимпийку дисквалифицировали за допинг
Ранее сообщалось, что пойманного на допинге в Пхенчхане россиянина лишили медали.
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