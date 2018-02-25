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РФ не вернули флаг на церемонию закрытия Олимпиады

Комментариев: 2
Международный олимпийский комитет не разрешил российским олимпийцам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Южной Корее.
Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах
Getty Images

Международный олимпийский комитет решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. За это проголосовал исполком МОК, сообщает Интерфакс.

"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", – сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.

Перед этим комиссия МОК рекомендовала исполкому не снимать санкции с ОКР до тех пор, пока не будут проверены допинг-пробы всех олимпийских спортсменов из России.

Российскую олимпийку дисквалифицировали за допинг

Ранее сообщалось, что пойманного на допинге в Пхенчхане россиянина лишили медали.

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Теги: Россия, Олимпиада, Олимпийские игры, МОК, допинговый скандал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    25.02.2018, 08:46
Оценка:  0
Letohradek
Позоруха!
Ekyvok    25.02.2018, 07:49
Оценка:  +2
Ekyvok
404... "ЇХТАМНЄТ"-)
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