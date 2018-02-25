РФ не вернули флаг на церемонию закрытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет не разрешил российским олимпийцам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Южной Корее.

Международный олимпийский комитет решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России и запретил олимпийским спортсменам из России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. За это проголосовал исполком МОК, сообщает Интерфакс.

"Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию", – сказал президент МОК Томас Бах до принятия решения, объясняя позицию МОК.

Перед этим комиссия МОК рекомендовала исполкому не снимать санкции с ОКР до тех пор, пока не будут проверены допинг-пробы всех олимпийских спортсменов из России.



Российскую олимпийку дисквалифицировали за допинг

Ранее сообщалось, что пойманного на допинге в Пхенчхане россиянина лишили медали.

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