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В Турции перевернулся автобус с военными, десятки пострадавших

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Военнослужащих и водителя автобуса госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Предварительно, водитель не справился с управлением.
Перевернувшийся автобус в Турции
Перевернувшийся автобус в Турции
IHA

Поздном вечером в субботу, 24 февраля, в Турции перевернулся автобус, который перевозил военнослужащих. В результате инцидента пострадали 23 человека, сообщает агентство IHA.

Авария произошла в провинции Анталья. Отмечается, что военных и водителя автобуса госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Ранее в Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек, 44 получили ранения.

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Теги: ДТП, Турция, авария, военные, автобус, военнослужащие, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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