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Меркель и Макрон проведут переговоры с Путиным

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Темой для обсуждения станет практическое осуществление резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии. Переговоры должны состояться уже 25 февраля.
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20
Getty Images

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Темой для обсуждения должна стать реализация принятой Советом Безопасности ООН резолюции о временном прекращении огня в Сирии. Как заявили в воскресенье, 25 февраля, в администрации президента Франции, разговор должен состояться в тот же день.

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В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы в отношении продолжительного мира в Сирии. Режим прекращения огня стал “необходимым первым шагом“ к тому.

Ранее в субботу, 24 февраля, Совбез ООН единогласно принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

Напомним, в результате бомбардировки в Восточной Гуте в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

 

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Теги: Россия, Путин, Франция, Сирия, Германия, Меркель, Владимир Путин, Ангела Меркель, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
НочьБобра    25.02.2018, 08:58
Оценка:  0
НочьБобра
С каким путеным они переговоры собрались вести, с тем ктороый " удмурт" или с тем который "синяк" ? оригинала путена никто не видел с того памятного дня 15 февраля 2016 г., когда медведев в два часа ночи твитнул - "помер мой дорогой друг володя" .
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