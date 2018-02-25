Меркель и Макрон проведут переговоры с Путиным

Темой для обсуждения станет практическое осуществление резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии. Переговоры должны состояться уже 25 февраля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Темой для обсуждения должна стать реализация принятой Советом Безопасности ООН резолюции о временном прекращении огня в Сирии. Как заявили в воскресенье, 25 февраля, в администрации президента Франции, разговор должен состояться в тот же день.

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В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы в отношении продолжительного мира в Сирии. Режим прекращения огня стал “необходимым первым шагом“ к тому.

Ранее в субботу, 24 февраля, Совбез ООН единогласно принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

Напомним, в результате бомбардировки в Восточной Гуте в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

Источник: Русская служба Deutsche Welle