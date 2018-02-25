Израиль сфотографировал российские Су-57 в Сирии

Компания-оператор спутника EROS-B обнаружила два самолета на базе Хмеймим. Это первые снимки, подтверждающие прибытие этих истребителей на Ближний Восток.

Израильский спутник сфотографировал место стоянки российских новейших истребителей пятого поколения Су-57 на военной базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает Haaretz.

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В частности, компания-оператор спутника EROS-B, iSi, 23 февраля выявила две боевые машины, стоящие неподалеку от взлетно-посадочной полосы базы. Утверждается, что это первые снимки, полностью подтверждающие прибытие этих самолетов на Ближний Восток.

По информации израильской разведки, Су-57 все еще функционируют не полностью, и, вероятно, Сирия станет местом их обкатки.

Су-57 на базе Хмеймим. Фото: iSi / ImageSat

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию четыре истребителя Су-57.