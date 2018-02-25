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Израиль сфотографировал российские Су-57 в Сирии

Комментариев: 2
Компания-оператор спутника EROS-B обнаружила два самолета на базе Хмеймим. Это первые снимки, подтверждающие прибытие этих истребителей на Ближний Восток.
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57
AP

Израильский спутник сфотографировал место стоянки российских новейших истребителей пятого поколения Су-57 на военной базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает Haaretz.

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В частности, компания-оператор спутника EROS-B, iSi, 23 февраля выявила две боевые машины, стоящие неподалеку от взлетно-посадочной полосы базы. Утверждается, что это первые снимки, полностью подтверждающие прибытие этих самолетов на Ближний Восток.

По информации израильской разведки, Су-57 все еще функционируют не полностью, и, вероятно, Сирия станет местом их обкатки.

Су-57 на базе Хмеймим. Фото: iSi / ImageSat 
 

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию четыре истребителя Су-57.

 

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Теги: Россия, авиация, самолет, Израиль, спутник, Сирия, истребитель, самолеты, ВВС России, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    25.02.2018, 10:02
Оценка:  -1
Letohradek
... скоро опять услышим:"... это вам за пацанов" ))
sklyar    25.02.2018, 09:55
Оценка:  0
sklyar
как они туда попали? Турция пропускает через свою территорию?
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