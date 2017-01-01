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В Индии молодожены подорвались на бомбе

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Инцидент произошел в штате Одиша через несколько дней после свадьбы. Семейная пара распаковывала подарки, когда один из пакетов вдруг взорвался.
Мужчина умер в реанимации, женщина остается в больнице
Мужчина умер в реанимации, женщина остается в больнице
ANI

В Индии молодые супруги подорвались на бомбе, которую неизвестные заложили в один из свадебных подарков. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Одиша через несколько дней после свадьбы. Новоиспеченная семейная пара распаковывала подарки, когда один из пакетов неожиданно взорвался.

На месте погибла бабушка мужа, обоих супругов доставили в больницу. Мужчина позже умер в реанимации, женщина остается в больнице.

Сотрудники полиции пытаются выяснить, кто и зачем мог подложить бомбу в подарок, а также устанавливают тип взрывного устройства.

Ранее во время взрыва на свадьбе в Индии погибли 18 человек. Взрыв сравнял с землей трехэтажный отель.

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Теги: свадьба, Индия, подарок, взрыв, Молодожены, погибли
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Источник: korrespondent.net

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