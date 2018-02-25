Пожар в ночном клубе Италии: 69 пострадавших
В ночном клубе итальянского города Дезенцано-дель-Гарда в Ломбардии произошел пожар – пострадали 69 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 февраля, сообщает агентство ANSA.
Огонь вспыхнул около 2.00 по местному времени, когда в клубе было около 700 человек. Людей немедленно эвакуировали.
На место прибыли пожарные и карабинеры, к участию в операции привлекли вертолет.
С отравлением угарным газом были госпитализированы 17 человек. Еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью - у пострадавших были проблемы из дыханием.
По данным медиков, жизни пострадавших угрозы нет.
По предварительным данным следствия, пожар произошел снаружи, но из-за проблем с вентиляцией дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.
Ранее в клубе Мадрида рухнул потолок – пострадали 26 человек.
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