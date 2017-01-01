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Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом

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В ходе телефонного обсуждения строительства стены на границе с Мексикой президент Трамп "потерял контроль". Теперь мексиканский президент не поедет в США.
Энрике Пенья Ньето
Энрике Пенья Ньето
Еxcelsior

Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложили планы о первом визите мексиканского лидера в Белый дом после ссоры по телефону из-за стены на границе с Мексикой. "Оба лидера согласились, что сейчас не лучшее время для визита, но их команды продолжат переговоры и продолжат работать вместе", - сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Reuters.

Мехико и Вашингтон планировали провести встречу на высшем уровне в ближайшие несколько недель, но дату визита не сообщали.

Издание Washington Post, которое первым написало о деталях напряженного телефонного разговора, отметило, что лидеры общались по телефону 50 минут, но дискуссия зашла в "тупик", потому что Трамп отказался публично подтвердить, что Мексика не будет финансировать строительство стены вдоль границы с Америкой.

Неназванный представитель мексиканской стороны рассказал, что президент США потерял самоконтроль во время разговора. Американские чиновники описывают Трампа как "разочарованного и раздраженного". Он считает неразумными попытки президента Мексики добиться отмены его предвыборного обещания, которое заключалось в том, что Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены.

Ранее Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире.

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Теги: США, президент, граница, Мексика, стена, визит, международные отношения, Трамп, мигранты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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