Китай отменит ограничение срока пребывания главы страны у власти

Из конституции Китая могут исключить пункт о максимально возможном мандате председателя КНР в два срока по пять лет. Таким образом нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года.

Компартия Китайской народной республики предложила отменить ограничения по пребыванию у власти главы государства. Как сообщает агентство Синьхуа, это коснется как председателя и вице-председателя КНР.

Таким образом нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года.

Китайская компартия предлагает внести изменения в конституцию страны, согласно которым председатель и вице-председатель могут находиться у власти не более двух сроков подряд.

Инициатива была выдвинута по итогам заседания политбюро, состоявшегося в субботу 24 февраля. В понедельник 26 февраля стартует трехдневный пленум центрального комитета партии, на котором будет обсуждаться, в том числе, предложение об изменении конституции.

Также китайская компартия предложила внести в текст конституции тезисы Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Кроме того, предложено создать новое антикоррупционное ведомство: Национальную надзорную комиссию.

Отметим, решение США по расширению санкций против Северной Кореи (КНДР) в Китае считают "ошибочными действиями", которые могут навредить "двустороннем сотрудничестве".

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