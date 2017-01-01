По всей России в воскресенье, 25 февраля, прошли акции в память об оппозиционере Борисе Немцове, убитом почти три года назад на Большом Москворецком мосту в столице РФ.

По данным организаторов проекта Белый счетчик в Twitter, в московском марше приняло участие 7,1 тысяч человек. twitter.com/whitecounter

По всей России в воскресенье, 25 февраля, прошли акции в память об оппозиционере Борисе Немцове, убитом почти три года назад на Большом Москворецком мосту в столице. Как сообщают правозащитники из ОВД-инфо, в Москве на марше задержали троих.

Так, активист Даниил Двинских был задержан у рамок на входе на марш. Он попросил пропустить его побыстрее на входе для людей с атрибутикой из-за того, что у него был лишь один маленький плакат с лозунгом "Борись". "Полицейские попросили у молодого человека документы и, сославшись на то, что паспорт мятый, Двинских задержали", - отметили в ОВД-Инфо"

Кроме того, на входе на марш задержали одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника. Правоохранители не пропустили их из-за баннера "Русский, проснись! Русский, борись!" и флагов с кельтским крестом.

На данный момент Ратникова и его помощника отпустили из отдела полиции, при этом баннер был изъят для экспертизы. На Двинских составили протокол за мелкое хулиганство и умышленную порчу паспорта и также отпустили.

Cмотрите фотогалерею: В Москве прошли задержания на акции памяти Немцова

По данным организаторов проекта Белый счетчик в Twitter, в московском марше приняло участие 7,1 тысяч человек.

Напомним, Московский окружной военный суд приговорил убийцу Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

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