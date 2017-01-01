На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии. На параде прошли также знаменные группы из Украины, Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и США.

В Таллине прошел военный парад по случаю 100-летия независимости Эстонии. В торжественном мероприятии приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники. В том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, а также самоходные гаубицы К-9 и мотострелковая техника из Украины.

Как сообщают местные СМИ, на параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot. На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии, прошли также знаменные группы из Украины, Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и США.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ приняли участие в параде Эстонии

Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты ВВС и погранохраны Эстонии, а также два вертолета США UH-Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 ВВС Дании. Завершила пролет авиации эскадрилья восьми истребителей F-16 ВВС США.

Напомним, во время парада были также продемонстрированы противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

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