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Полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки в Египте

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Подозреваемый не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Однако украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.
Полиция Египта
Полиция Египта
aawsat.com

В Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля 2018 года в городе Хургада. Об этом сообщил начальник консульского Управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Относительно гибели украинки, то в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией", - сказал Кирилич.

Согласно данным местных СМИ, задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет.

Напомним, подозреваемый не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Однако украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

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Теги: ограбление, воры, Египет, украинцы, убийство, украинка, задержание
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Источник: УНН

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