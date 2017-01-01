Полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки в Египте

Подозреваемый не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Однако украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

В Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля 2018 года в городе Хургада. Об этом сообщил начальник консульского Управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Относительно гибели украинки, то в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией", - сказал Кирилич.

Согласно данным местных СМИ, задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет.

Напомним, подозреваемый не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Однако украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

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