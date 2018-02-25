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Македония сносит памятники ради примирения с Грецией

Комментариев: 1
Со времен распада Югославии Македония ведет спор с Грецией о своем названии, которая обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом.
Снятие указателей с именем Александра Македонского
Снятие указателей с именем Александра Македонского

В Македонии сняли указатели с именем Александра Македонского с главного аэропорта и ключевой автомагистрали и приступили к демонтажу статуй, которые можно расценить как экспансионистские по отношению к Греции. Как пишет Ekathimerini, таким образом македонские власти пытаются успокоить Грецию на фоне спора вокруг названия Македонии.

В частности, в Скопье напротив здания главного суда страны снесли памятник революционеру-националисту XIX века Андону Яневу. Этот монумент, как и статуи руководителей Македонии византийских и поствизантийских времен, установили во времена премьерства главы националистической партии Николы Груевского.

Нынешний премьер Зоран Заев находился на тот момент в оппозиции.

Ранее Заев заявил, что Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы решить спор с Грецией, которая препятствует ее вступлению в Европейский Союз и НАТО.

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Теги: памятники и монументы, Греция, Македония, спор, международные отношения, название, снос памятников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    25.02.2018, 23:27
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Македонию надо переименовать на Филиппию. И что потом греки будут говорить?
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