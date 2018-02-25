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В Санкт-Петербурге задержали мужчину с флагом Украины

Комментариев: 1
В России задержали активиста движения Солидарность Владимира Шипицина, который держал в руках флаг Украины. Причину задержания полицейские не назвали.
Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились
Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились
facebook.com/SPBSOLIDARNOST

В Санкт-Петербурге по окончанию митинга памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова задержали активиста, у которого в руках был украинский флаг. Об этом сообщает российский телеканал Дождь в воскресенье, 25 февраля.

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились
Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились
facebook.com/SPBSOLIDARNOST

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились. Они увели его в свою машину без объяснения причины.

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились
Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились
facebook.com/SPBSOLIDARNOST

Напомним, по данным движения Белый счетчик, на акцию в Москве пришло 7600 человек. МВД Москвы называет другую цифру - 4500 человек.

 

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Теги: Россия, Санкт-Петербург, Немцов, активисты, задержание, флаг Украины, убийство Бориса Немцова, убийство Немцова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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barakuda*777    25.02.2018, 23:29
Оценка:  0
barakuda*777
Да ему ещё повезло,приезжай в гости к нам прихватив триколор и будет тебе друже счастье.
zveroboy111    25.02.2018, 21:33
Оценка:  0
zveroboy111
Бійтесь, бійтесь. Кінець крдадіям вже недалеко.
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