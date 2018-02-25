В Санкт-Петербурге задержали мужчину с флагом Украины

В России задержали активиста движения Солидарность Владимира Шипицина, который держал в руках флаг Украины. Причину задержания полицейские не назвали.

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились facebook.com/SPBSOLIDARNOST

В Санкт-Петербурге по окончанию митинга памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова задержали активиста, у которого в руках был украинский флаг. Об этом сообщает российский телеканал Дождь в воскресенье, 25 февраля.

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились facebook.com/SPBSOLIDARNOST

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились. Они увели его в свою машину без объяснения причины.

Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились facebook.com/SPBSOLIDARNOST

Напомним, по данным движения Белый счетчик, на акцию в Москве пришло 7600 человек. МВД Москвы называет другую цифру - 4500 человек.