Партия Меркель определила кандидатов в министры

Лидер Христианско-демократического союза и канцлер Германии представила будущих министров от ее политической силы в новом коалиционном правительстве. Среди кандидатов есть и новые лица.

Партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) определилась с кандидатами на министерские посты в будущем правительстве Германии. Об этом стало известно в воскресенье, 25 февраля, из кругов, близких к руководству ХДС. Средний возраст министров по сравнению с предыдущим кабинетом существенно снизился, в его составе нашлось место и для критиков Меркель, отмечают политологи.

В частности, пост министра здравоохранения должен занять 37-летний Йенс Шпан, считающийся одним из главных критиков Меркель из консервативного крыла ХДС. Министром образования и научных исследований станет 46-летняя Аня Карличек, пришедшая в политику из гостиничного бизнеса.

45-летний давний соратник Меркель Хельге Браун может стать главой ведомства федерального канцлера, Юлия Клёкнер - возглавить аграрное ведомство.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен должна, несмотря на критику, остаться на своем посту. А нынешний глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер - стать министром экономики.

Кроме поста главы правительства, ХДС, согласно коалиционному договору, должен получить шесть министерских портфелей. Столько же - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), хотя на выборах 24 сентября прошлого года она собрала значительно меньше голосов, чем ХДС. Еще три министерства возглавят представители баварского Христианско-социального союза (ХСС), входящего в консервативный партийный блок.

Социал-демократы, отмечают аналитики, сумели получить для себя не только внешнеполитическое ведомство, которое традиционно обеспечивает высокую популярность его главе, но и министерство труда и социального обеспечения. У него в Германии самый большой - причем, с отрывом - бюджет. А еще - министерство финансов, которое считается ключевым, и за редким исключением в коалициях с участием консерваторов всегда была их вотчиной.

После того, как лидеры консерваторов и социал-демократов согласовали текст их будущего коалиционного договора, осталось лишь получить санкцию самих партий на его подписание. Христианские демократы созывают для этого съезд в конце февраля, социал-демократы - проводят письменный опрос всех членов партии.

Ранее о своей отставке объявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза Петер Таубер.

Источник: Русская служба DW

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