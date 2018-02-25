ГПУ: Процесс над Лазаренко подходит к концу

После завершения в США судебного процессы над экс-премьер-министром Украины начнутся переговоры о распределении конфискованных активов.

Судебный процесс над бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко вышел на финальную стадию. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина. По его словам, украинская и американская стороны заинтересованы в позитивном решении, после него начнутся переговоры касательно распределения активов.

По его словам, для того чтобы способствовать расследованию, группа американских следователей и прокуроров уже неоднократно пребывала на территории Украины, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, в том числе бывших премьер-министров и членов правительства.

Кроме того, украинская сторона по запросам американских партнеров предоставляла значительное количество материалов из расследуемого в Украине уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками.

"На сегодняшний день судебный процесс в США продолжается. Напомню, он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он уже входит в свою финальную стадию. После того, как в США процесс завершится, - надеемся, с позитивным для нас всех решением, - начнутся переговоры о распределении конфискованных активов", - сказал Енин.

Замгенпрокурора пояснил, что Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств как страна, потерпевшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно содействовала расследованию преступлений.

Енин также добавил, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты касательно как организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.

Он напомнил, что по состоянию на сегодня в Украину возвращены 15 млн долл. Лазаренко по решению швейцарского суда. "Кроме того, на счетах в пяти разных странах - Швейцария, Гернси, Лихтенштейн, Антигуа, Литва - арестовано около 200 млн долл. Они арестованы как в рамках уголовного производства, которое осуществляется в Украине, так и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США", - сказал Енин.

Ранее сообщалось, что конфискованные у Лазаренко деньги могут быть направлены на борьбу с бедностью, медицинскую реформу и преодоление коррупции.

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