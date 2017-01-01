В Ираке казнят 16 женщин за членство в ИГИЛ

Осужденные были членами ИГИЛ, состояли с террористами в браке, помогали деятельности террористической организации материально, а также оказывали помощь в осуществлении терактов.

Иракский суд приговорил 16 турецких женщин из Турции к смертной казни через повешение за вступление в террористическую организацию Исламское государство. Об этом сообщил представитель суда, передает Reuters.

Судья постановил, что все 16 женщин были членами ИГИЛ, состояли с террористами в браке, помогали деятельности террористической организации материально, а также оказывали помощь в осуществлении терактов. Однако этот приговор не окончательный и может быть обжалован.

По данным агентства, в Ираке продолжается судебный процесс над сотнями женщин, которые прибыли из-за границы и были задержаны вместе со своими детьми во время захвата иракскими военными опорных пунктов ИГ.

Ранее еще одна турецкая женщина была осуждена в Ираке к высшей мере наказания за связь с Исламским государством, 10 других из разных стран получили пожизненные тюремные сроки.

Напомним, суд в Багдаде приговорил 17-летнюю немку Линду В. к шести годам лишения свободы. Из них пять лет тюрьмы присуждены за членство в террористической организации Исламское государство (ИГ) и еще один год - за нелегальный въезд в Ирак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet