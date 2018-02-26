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Россия прекращает сотрудничество с НАТО - МИД РФ

Комментариев: 2
В РФ считают, что НАТО без причины усиливает фланги на востоке Европы.
В НАТО ждут от РФ соблюдение международного права
В НАТО ждут от РФ соблюдение международного права
flickr.com

Россия прекращает сотрудничество с НАТО из-за практического отсутствия переговоров. 

Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, передает Известия.

По словам Грушко, Североатлантический альянс усиливает восточный фланг против “несуществующей угрозы“, прекратив практическое сотрудничество с РФ в сферах общих интересов. Он также добавил, что прекращена подготовка к Совету Россия-НАТО, которая не собиралась с июля 2017 года.

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Заместитель отметил, что ситуацию улучшит только “равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию“.

В НАТО в свою очередь отреагировали заявив, что характер отношений между Альянсом и Россией на прямую зависит от четкого, конструктивного изменения в действиях РФ, которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права.

“Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно“, - сказали в пресс-службе НАТО.

Напомним, 26 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда.

Ранее 19 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.

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Теги: Россия, МИД РФ, НАТО, Грушко
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Комментариев (2)
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Letohradek    26.02.2018, 09:38
Оценка:  +5
Letohradek
О каком сотрудничестве может идти речь? рф - рассадник терроризма на земле!
krolikoff_net    26.02.2018, 09:34
Оценка:  +8
krolikoff_net
Прекрасная новость . россию пора выгнаить со всех международных организаций, в том числе и из ООН . Устав ООН россия нарушила неоднократно и в грубой форме .
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