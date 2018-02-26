Настя Рыбка задержана в Таиланде за "секс-тренинг"
В Таиланде задержали десять граждан РФ за незаконное проведение “секс-тренинга“. Среди задержанных видеоблогер Александр Кириллов (Алекс Лесли) и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).
Газета The Nation пишет, что тайские правоохранители в ходе рейда в одном из местных отелей обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $625).
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Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали 10 человек, выступавших организаторами этого мероприятия.
Эту информацию ТАСС в понедельник, 26 февраля, подтвердил источник в правоохранительных органах курорта Паттайи. Также на странице Рыбки в соцсети появилось такое сообщение: “Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас в тайской тюрьме...Никаких обвинений не было предъявлено...“.
Россиян арестовали на острове Лан, а затем доставили в Паттайю, это в нескольких километрах. Собеседник агентства уточнил, что все они сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения.
Кириллов, скорее всего, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. За это по местным законам можно сесть на два года и/или заплатить штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тысяч). Обычно иностранцев штрафуют и депортируют, с запретом на посещение Таиланда в течение определенного времени.
Источник РИА Новости в полиции Паттайи сообщил, что тренинг рекламировался в Интернете на русском, что не помешало им выяснить, где он проходит.
Таиландский журналист Нитипум Наваратна отметил, что местные власти стараются изменить имидж Паттайи, которая уже стала в большей степени городом семейного туризма, “а тут идет такая реклама и проходят такие тренинги, которые портят не только имидж Паттайи и Таиланда, но и имидж российского туриста в Паттайе и Таиланде“.
Напомним, что Рыбка является фигурантом скандала с высшими должностными лицами РФ. Она публиковала обращение к Владимиру Путину. Также о Рыбке сделал расследование российский оппозиционер Алексей Навальный.