Взрыв в Лестере: госпитализировано 6 человек

В результате взрыва в городе Лестер (Великобритания) пострадали шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

“Шесть человек были доставлены в больницу с места происшествия. Двое из этих пациентов находятся в критическом состоянии, а четверо-ранены“, - говорится в сообщении.

На данный момент, городская полиция сообщила, что произошел “крупный инцидент“, но подробности не уточняет. Известно, что на место выезжали шесть пожарных автомобилей.

Вместе с тем британская полиция заявила, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.

Thick smoke fills Hinckley Road in #Leicester following a suspected explosion. Emergency services are on the scene pic.twitter.com/5DlfoOXiHh