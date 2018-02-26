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Взрыв в Лестере: госпитализировано 6 человек

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Спасатели предполагают, что под завалами еще могут быть люди.
В полиции города утверждают, что инцидент не является терактом
В полиции города утверждают, что инцидент не является терактом
twitter.com/wearegemnews

В результате взрыва в городе Лестер (Великобритания) пострадали шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

“Шесть человек были доставлены в больницу с места происшествия. Двое из этих пациентов находятся в критическом состоянии, а четверо-ранены“, - говорится в сообщении.

На данный момент, городская полиция сообщила, что произошел “крупный инцидент“, но подробности не уточняет. Известно, что на место выезжали шесть пожарных автомобилей.

Вместе с тем британская полиция заявила, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.

Как сообщалось, 25 февраля В результате взрыва в доме в британском городе Лестер есть погибшие.

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Теги: полиция, взрыв, пожар, Лестер, погибли, пострадавшие, погибшие, Великобритания
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