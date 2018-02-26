В Восточной Гуте нашли признаки химоружия

Один ребенок умер от удушья, еще 18 человек госпитализированы с симптомами отравления хлором. Пока официально не подтверждено, что в Восточной Гуте был использован отравляющий газ.

В сирийской Восточной Гуте около 18 человек поступили в больницу с симптомами отравления хлором. Один ребенок погиб от удушья, сообщает Reuters.

"Пострадавшие, водители скорой помощи и другие, пахнут хлором после "огромного взрыва". По меньшей мере 18 пострадавших были обработаны сеансами распыления кислорода", - отмечает агентство.

Ребенок умер от удушья. Пока не подтверждено, что был использован отравляющий газ.

Агентство отмечает, что поддерживающее сирийское правительство Министерство обороны России 25 февраля обвинило повстанцев в подготовке к использованию токсичных веществ в Восточной Гуте, чтобы впоследствии обвинить Дамаск в применении химического оружия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил сирийским властям нанести удар, если окажется, что те применяли химическое оружие против мирных жителей.

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