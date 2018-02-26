В петербургском СИЗО Кресты не нашли Плотницкого

Ранее Игоря Плотницкого заменил "на посту" главаря боевиков ЛНР Леонид Пасечник.

Экс-глава самопровозглашенной ЛНР сейчас находится на территории России Сепаратистское издание

Бывший глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий не находится в СИЗО №1 в Санкт-Петербурге (Кресты).

Об этом в следственном изоляторе сообщили члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Роману Ширшову, передает Дождь.

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“Я сегодня туда (в СИЗО №1 в Петербурге ред.) заходил и список людей предоставил, с которыми хотел пообщаться. Сказали, что Плотницкого нет“, — сказал Ширшов.

По его словам, он намерен позвонить в Федеральную службу исполнения наказаний.

“Может, он находится в другом заведении“, — отметил Ширшов.

Как сообщалось 21 февраля, о том, что Плотницкий находится в Крестах, сообщил бывший помощник первого главы непризнанной республики Валерия Болотова Владлен Заруба.

“Нет, он не живет на Рублевке, он живет в Крестах сейчас. И дает очень хорошие показания... Я так понимаю, после показаний Плотницкого под арест взяли в России его куратора-подельника, скажем так. Не помню фамилию... Один из хозяев Алчевского меткомбината“, — ответил Заруба.

Фамилию арестованного он не назвал - сказал, что забыл.

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8 февраля сообщалось, что в Москве арестован Олег Мкртчан, глава группы Индустриальный союз Донбасса, флагманским активом которого является Алчевский металлургический комбинат.