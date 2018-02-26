Индия испытала дрон круглосуточного наблюдения

Беспилотник Rustom-2 предназначен для круглосуточного сбора данных как в ручном, так и автоматическом режимах. Высота его полета – около 6,7 километра, скорость – порядка 280 км в час.

Индия провела успешное испытание нового беспилотного летательного аппарата Rustom-2, способного выполнять задачи в воздухе до 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), которая находится в подчинении у минобороны Индии.

“Испытание прошло в воскресенье в округе Читрадурга, штат Карнатака. Все показатели в норме“, – говорится в сообщении.

Rustom-2 предназначен для круглосуточного сбора данных, рекогносцировки и наблюдения за позициями противника как в ручном, так и автоматическом режимах. Высота полета беспилотника – около 6,7 километра, скорость – порядка 280 километров в час. Выпускается в трех различных модификациях. Разработчик – компания Auronautical Development Establishment (ADE), входит в состав DRDO.

Ранее Индия успешно испытала баллистическую ракету Агни-2, которая способна нести ядерную боеголовку весом до одной тонны на расстояние до 2000 километров.