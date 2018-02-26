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В Канаде в масштабном ДТП пострадали 40 человек

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Семеро пострадавших в крупной аварии госпитализированы в тяжелом состоянии. Ещё около 70 человек были доставлены в пункты обогрева.
ДТП в Канаде
ДТП в Канаде
CTV Vancouver

Около 40 человек пострадали в результате аварии с участием двух автобусов, двух фур и двух легковых автомобилей в провинции Британская Колумбия на юго-западе Канады. Об этом сообщает CTV.

По данным телеканала, семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, ещё около 70 человек доставлены в пункты обогрева.

В настоящее время автотрасса между городами Мерритт и Хоуп закрыта.

Причиной ДТП могла стать плохая видимость на дороге. Министерство окружающей среды Канады накануне выпустило предупреждение о мощном снегопаде.

Ранее в Канаде грузовик столкнулся со школьным автобусом. Тогда пострадали два человека.

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Теги: ДТП, Канада, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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