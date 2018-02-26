Во Вроцлаве пьяный украинец устроил смертельное ДТП

Мужчина за рулем BMW врезался в дерево. В результате аварии погиб один из четырех пассажиров автомобиля. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 24 февраля.

В польском Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. В результате аварии автомобиль раскололся на две части и его пассажир погиб на месте. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska в понедельник, 26 февраля.

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Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 24 февраля. В автомобиле находились четверо мужчин, один из них погиб, а двое скрылись с места происшествия до приезда экстренных служб.

Сам водитель получил травму головы. Сначала на месте происшествия ему оказали помощь медики, после чего его задержала полиция.

“Как выяснилось, автомобилем управлял украинец. Начальный алкогольный тест показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения - измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя“, – отмечает СМИ.

Кроме того был направлен на дополнительный анализ крови на наличие алкоголя и наркотиков. Автомобиль изъяли для проведения экспертиз. Также ведется розыск пассажиров, скрылись с места происшествия.

Напомним, 24 февраля в Польше задержали гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.