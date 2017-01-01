В Литве из-за морозов умерли три человека
В столице Литвы в минувшие выходные из-за низкой температуры умерли как минимум три человека. Об этом в понедельник, 26 февраля, пишет The Associated Press.
По данным медиков "скорой" Вильнюса, еще семь человек получили серьезные обморожения рук и ног за последние несколько дней.
В гидрометслужбе сообщили, что в воскресенье и в понедельник в центральном литовском городе Укмерге температура упала до минус 24 градусов.
В то же время в Латвии восемь человек были доставлены в больницу с переохлаждением и обморожениями из-за морозов.
Гидрометслужба Эстонии прогнозирует, что похолодание сохранится в Балтийском регионе в течение недели, в некоторых областях температура упадет до минус 29 градусов.
Напомним, ранее Корреспондент.net публиковал фото столицы Италии, которую накрыли аномальные снегопады.
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