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В небе над Германией загорелся крупнейший в мире грузовой самолет

Комментариев: 4
Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке. После приземления транспортное средство направили в ангар.
Над Германией загорелся Airbus Beluga
Над Германией загорелся Airbus Beluga

В аэропорту Гамбурга в понедельник, 26 февраля, совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

Отмечается, что пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас", - сообщили пожарные.

По данным СМИ, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

К слову, Airbus A300-600ST Beluga - один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus.

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Теги: самолет, Германия, авария, небо, Airbus, пожар, пожарные, пилот, Гамбург
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Пиримгулы    26.02.2018, 23:19
Оценка:  -2
Пиримгулы
"С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus. С одним из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga тоже всё в порядке. А вот кабель в небе над Германией загорелся. Там же и погас.
QWERTY80    26.02.2018, 23:18
Оценка:  -10
QWERTY80
Точно Путин виноват))
МаксимУм    26.02.2018, 23:18
Оценка:  -7
МаксимУм
Точно путин вороват))
nikolo19    26.02.2018, 23:19
Оценка:  +5
nikolo19
Ему сейчас не до этого.Он готовится к суду в Гааге.
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