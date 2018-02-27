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РФ обвинила офицера ВСУ в убийстве оператора Первого канала

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Российский журналист погиб при обстреле на Донбассе.
Анатолий Клян погиб в 2014 году
Анатолий Клян погиб в 2014 году
1tv.ru

Российский следственный комитет завершил расследование убийства журналиста Анатолия Кляна на Донбассе. Оккупанты, развернувшие агрессию на востоке Украины, обвиняют подполковника украинской армии Николая Маломена в гибели сотрудника Первого канала.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, предают РИА Новости.

Маломен занимал пост командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования Центр.

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“Именно он в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор Первого канала. Клян был ранен и вскоре скончался в карете скорой помощи“, - утверждают в российском ведомстве.

Подполковнику предъявили обвинение в “организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти“.

Как известно, в ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус. Российская сторона утверждает, что в нем ехали матери военных, они якобы “хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать“, с женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.

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В следственном комитете РФ подчеркивают, что “Маломен, осознавая, что в салоне автобуса находятся только гражданские, дважды отдал приказ открыть огонь“. По информации российского следствия “украинские военные расстреляли автобус из автоматов АК-74“.

Как сообщалось, подозрение в убийстве было предъявлено украинскому полковнику еще в июле 2014 года.

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Теги: Донбасс, офицер, ВСУ, автобус, журналист, Россия, следственный комитет
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Комментариев (2)
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Woodbrother    27.02.2018, 11:00
Оценка:  +5
Woodbrother
Неинадо было этому выродку шляться по чужим землям в компании террористов. Сидел бы дома на родных чебоксарах - был бы живой.
Letohradek    27.02.2018, 10:50
Оценка:  +5
Letohradek
Издержки профессии, не более. Знал ведь пропаган-дон, куда едет, и то, что там стреляют?
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