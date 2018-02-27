РФ обвинила офицера ВСУ в убийстве оператора Первого канала

Российский журналист погиб при обстреле на Донбассе.

Российский следственный комитет завершил расследование убийства журналиста Анатолия Кляна на Донбассе. Оккупанты, развернувшие агрессию на востоке Украины, обвиняют подполковника украинской армии Николая Маломена в гибели сотрудника Первого канала.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, предают РИА Новости.

Маломен занимал пост командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования Центр.

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“Именно он в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор Первого канала. Клян был ранен и вскоре скончался в карете скорой помощи“, - утверждают в российском ведомстве.

Подполковнику предъявили обвинение в “организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти“.

Как известно, в ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус. Российская сторона утверждает, что в нем ехали матери военных, они якобы “хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать“, с женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.

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В следственном комитете РФ подчеркивают, что “Маломен, осознавая, что в салоне автобуса находятся только гражданские, дважды отдал приказ открыть огонь“. По информации российского следствия “украинские военные расстреляли автобус из автоматов АК-74“.

Как сообщалось, подозрение в убийстве было предъявлено украинскому полковнику еще в июле 2014 года.