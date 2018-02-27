Глава Европарламента выступил за сближение ЕС и РФ

Антонио Таяни полагает, что Россия и Евросоюз могут сблизиться, а ЕС способен взять на себя посредническую роль между Белым домом и Кремлем.

Глава Европарламента Антонио Таяни выступил за сближение Евросоюза и России. Об этом он сказал в интервью Welt во вторник, 27 февраля.

"Путин должен уважать договоренности. Но у России должны быть отношения с Европой. Европа может взять на себя роль посредника между державами США и Россией", – сказал глава Европарламента.

Антони Таяни является одним из лидеров правоцентристской партии Вперед, Италия, основанной Сильвио Берлускони. Ранее нынешний глава Европарламента работал у Берлускони пресс-секретарем.

Напомним, что в ближайшее воскресенье в Италии состоятся парламентские выборы. В случае победы правоцентристов Антонио Таяни может стать новым премьер-министром Италии.

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