Глава Европарламента выступил за сближение ЕС и РФ
Глава Европарламента Антонио Таяни выступил за сближение Евросоюза и России. Об этом он сказал в интервью Welt во вторник, 27 февраля.
"Путин должен уважать договоренности. Но у России должны быть отношения с Европой. Европа может взять на себя роль посредника между державами США и Россией", – сказал глава Европарламента.
Антони Таяни является одним из лидеров правоцентристской партии Вперед, Италия, основанной Сильвио Берлускони. Ранее нынешний глава Европарламента работал у Берлускони пресс-секретарем.
Напомним, что в ближайшее воскресенье в Италии состоятся парламентские выборы. В случае победы правоцентристов Антонио Таяни может стать новым премьер-министром Италии.
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