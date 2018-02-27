У российских солдат при погрузке перевернулась САУ Акация

Свидетели происшествия делятся фото в группе ВКонтакте Новый Черняховск и сообществе калининградских автомобилистов.

В городе Черняховске Калининградской области (Российская Федерация) военные грузили на трал для транспортировки самоходную артиллерийскую установку 2СЗ Акация, но машина перевернулась.

Видео инцидента, произошедшего 26 февраля, опубликовано местным изданием Новости Калининграда.

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Стоит отметить, что перед началом погрузки присутствующие за кадром отмечают, что САУ может упасть с трала. Через несколько секунд опасения оправдались.

На видео заметно, что артиллерийская установка пыталась заехать на платформу, но не попала на трал одной из гусениц и перевернулась.

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Военные РФ неудачно грузят артиллерийскую установку Акац... 0:00 / 01:24

Напомним, в январе в сети было опубликовано видео, в котором российский солдат-срочник ВС РФ признается в том, что случайно поджег БТР-82А, пытаясь разогреть еду.