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В России подросток умер после трех бутылок водки

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В День защитника отечества подросток и его двое приятелей выпили литр водки. После этого старший из друзей купил еще бутылку, которую выпил один.
Следователи устанавливают, у кого подростки купили водку
Следователи устанавливают, у кого подростки купили водку

В Красноярском крае РФ 16-летний подросток умер после третьей бутылки водки, выпитой в День защитника отечества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ во вторник, 27 февраля.

Отмечается, что 24 февраля в одном из частных домов деревни Гудково обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту началась проверка.

"По предварительным данным, 23 февраля 16-летний подросток и его двое 14-летних приятелей выпили литр водки, после чего старший из друзей купил еще бутылку, которую выпил один. Подростки помогли ему добраться до дома и положили спать. 24 февраля в утреннее время подростка обнаружили без признаков жизни", – говорится в сообщении.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется, где и у кого подростки купили алкоголь.

Накануне сообщалось, что в российском Пскове пьяный мужчина застрелил таксиста, а затем умер в лесу от переохлаждения.

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Теги: Россия, подросток, водка, Красноярск, умер, СК РФ, Следком РФ
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Источник: korrespondent.net

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