Поджог в Ужгороде: венгры вызвали посла Украины

В МИД Венгрии утверждают - если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в Министерство иностранных дел страны связи со вторым за месяц поджогом Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства во вторник, 27 февраля.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем. По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, будто они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто.

Он отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

Венгерский министр также сообщил, что сегодня встречается с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека.

Сама Непоп заявила, что однозначная позиция украинской стороны по данному инциденту - решительное осуждение "таких позорных провокаций и конкретные меры, чтобы найти и наказать виновных".

"Мы будем противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как в регионе, так и в Украине в целом… Но призываю уже сейчас задуматься над тем, кому выгодна такая акция в условиях нынешнего обострения украинской-венгерских отношений, и совместно противодействовать всем попыткам рассорить Украину и Венгрию, используя в том числе такие грязные методы", - написала посол на своей странице в Facebook.

Ранее в СБУ заявили, что иностранцев, которые 4 февраля в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью, курировали российские спецслужбы.

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