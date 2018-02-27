В Восточной Гуте началось гуманитарное перемирие

Прекращение огня продлится от 9:00 до 14:00 по местному времени, пообещали в Министерстве обороны России. В это время будет действовать гуманитарный коридор.

В контролируемой повстанцами Восточной Гуте возле сирийской столицы Дамаска во вторник, 27 февраля, началось гуманитарное перемирие.

Об этом сообщают наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Там отметили, что накануне продолжались налеты авиации и обстрелы.

"Сейчас во всех районах Восточной Гуты наступила тишина", – отметил глава центра Рами Абдель Рахман.

По местному времени прекращение огня продлится от 9:00 до 14:00, добавили в Министерстве обороны России, которое инициировало такой режим. В это время будет действовать гуманитарный коридор, которым гражданские смогут оставить местность. Такие периоды перемирия должны стать ежедневными.

Ранее Берлин и Париж призвали Кремль оказывать давление на сирийского президента Башара Асада, чтобы тот прекратил авиаудары и обстрелы расположенного поблизости Дамаска района Восточная Гута.

Этот подконтрольный оппозиции район в последнее время пережил интенсивные бомбардировки со стороны сирийской и российской авиации. Жертвами бомб стали более 500 мирных граждан. В Восточной Гуте находятся до 400 тысяч человек.

Международное сообщество, в том числе США, страны ЕС и ООН, обратились с требованием прекратить боевые действия в Сирии, помочь пострадавшим и начать мирные переговоры.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet