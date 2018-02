В Словакии горело здание налоговой инспекции

В словацком городе Кошице произошел пожар в здании налоговой инспекции. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает Aktuality.sk.

Пожар в историческом здании на улице Железнице начался около 10:30 по местному времени. Причина возгорания пока неизвестна.

Примерно 160 сотрудников налоговой службы были эвакуированы. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Документация налоговой инспекции также осталась неповрежденной, поскольку она хранится в подвале.

По состоянию на 15:48 по местному времени пожар потушили.

"После убийства молодого журналиста-расследователя, который работал над материалом о налоговых махинациях, произошел пожар в налоговой инспекции в городе Кошице", - отметил словацкий журналист Томаш Коттра.

After killing young investigative journalist, who worked on tax frauds, there is a big fire of tax office in Kosice. #slovakia #jankuciak #journalism pic.twitter.com/S9vKw2C2cT