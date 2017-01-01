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В Словакии горело здание налоговой инспекции

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Пожар начался около 10:30 по местному времени. Причина возгорания пока неизвестна. В результате происшествия никто из работников налоговой инспекции не пострадал.
В Кошице горело здание налоговой инспекции
В Кошице горело здание налоговой инспекции
Twitter/Tomas Kottra?

В словацком городе Кошице произошел пожар в здании налоговой инспекции. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает Aktuality.sk.

Пожар в историческом здании на улице Железнице начался около 10:30 по местному времени. Причина возгорания пока неизвестна.

Примерно 160 сотрудников налоговой службы были эвакуированы. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Документация налоговой инспекции также осталась неповрежденной, поскольку она хранится в подвале.

По состоянию на 15:48 по местному времени пожар потушили. 

"После убийства молодого журналиста-расследователя, который работал над материалом о налоговых махинациях, произошел пожар в налоговой инспекции в городе Кошице", - отметил словацкий журналист Томаш Коттра.

 

 

Напомним, в Словакии неизвестные убили 27-летнего журналиста Яна Кучака и его девушку.

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Теги: Словакия, эвакуация, пожар, документы, налоговая
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Источник: korrespondent.net

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