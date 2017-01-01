Трамп оставил жену и сына под дождем

Поднимаясь на борт президентского самолета Дональд Трамп оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем. При этом в руках у президента США был большой зонт.

Президент США Дональд Трамп поднимаясь на борт номер один оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем, а сам укрылся зонтом. Об этом сообщает Mediaite.

На опубликованном видео заметно, как Трамп поднимается по трапу, держа над собой зонтик, а за ним идет Бэррон, у которого нет зонтика, ни плаща. Вслед за сыном поднимается Меланья Трамп, которой также нечем укрыться от дождя. После этого Трамп останавливается поприветствовать толпу, в то время как Меланья и Бэррон забегают в самолет.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR — Jon Levine (@LevineJonathan) 27 лютого 2018 р.

В соцсетях раскритиковали поступок Трампа, заявив, что прическа для президента США важнее сына.

Напомним, ветер в аэропорту обнажил лысину американского президента Дональда Трампа.