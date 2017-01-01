Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп оставил жену и сына под дождем

Комментариев: 0
Поднимаясь на борт президентского самолета Дональд Трамп оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем. При этом в руках у президента США был большой зонт.
Трамп решил обезопасить прическу от дождя
Трамп решил обезопасить прическу от дождя
gettyimages.co.uk

Президент США Дональд Трамп поднимаясь на борт номер один оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем, а сам укрылся зонтом. Об этом сообщает Mediaite.

На опубликованном видео заметно, как Трамп поднимается по трапу, держа над собой зонтик, а за ним идет Бэррон, у которого нет зонтика, ни плаща. Вслед за сыном поднимается Меланья Трамп, которой также нечем укрыться от дождя. После этого Трамп останавливается поприветствовать толпу, в то время как Меланья и Бэррон забегают в самолет.

В соцсетях раскритиковали поступок Трампа, заявив, что прическа для президента США важнее сына.

Напомним, ветер в аэропорту обнажил лысину американского президента Дональда Трампа.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, курьезы, дождь, Дональд Трамп, Мелания Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь