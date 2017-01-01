Трамп оставил жену и сына под дождем
Президент США Дональд Трамп поднимаясь на борт номер один оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем, а сам укрылся зонтом. Об этом сообщает Mediaite.
На опубликованном видео заметно, как Трамп поднимается по трапу, держа над собой зонтик, а за ним идет Бэррон, у которого нет зонтика, ни плаща. Вслед за сыном поднимается Меланья Трамп, которой также нечем укрыться от дождя. После этого Трамп останавливается поприветствовать толпу, в то время как Меланья и Бэррон забегают в самолет.
Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR— Jon Levine (@LevineJonathan) 27 лютого 2018 р.
В соцсетях раскритиковали поступок Трампа, заявив, что прическа для президента США важнее сына.
Напомним, ветер в аэропорту обнажил лысину американского президента Дональда Трампа.