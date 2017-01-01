Стали известны четыре варианта нового названия Македонии

В Македонии уверены, что любой из четырех вариантов удовлетворит Грецию, которая блокирует вступление страны в ЕС и НАТО из-за спора с названием.

В Македонии выбрали четыре варианта названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Об этом во вторник, 27 февраля сообщает Reuters.

Варианты названия представил Премьер-министр Македонии Зоран Заев.

"Предложения являются следующими: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье)," - завил Заев.

Он высказал убежденность в том, что Греция будет довольна любым из предложенных вариантов.

В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Отметим, что в Греции соседнюю страну называют исключительно Скопье (название македонской столицы) или Бывшая югославская Республика Македония.

Напомним, новое название Македонии определится на референдуме.

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