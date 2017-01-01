В Сенат США внесли законопроект о киберпомощи Украине

В американский Сенат внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности.

Группа американских сенаторов внесла в Сенат США законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", одобренного Палатой представителей 7 февраля", - сказано в сообщении.

Как отмечается, документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, а также содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Соавторами законопроекта выступили также сенатор-республиканец Линдси Грем и сенатор-демократ Эйми Клобучар.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан Президентом США.

Напомним, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности.

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