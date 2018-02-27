Кокаиновый скандал: жандармерия Аргентины подтвердила подлинность фото

У Путина заявляли, что фотографии, на которых виден номер президентского самолета, в который грузят кокаин, поддельные. Однако правоохранители Аргентины собщили об их подлинности.

Фотографии с бортовым номером самолета летного спецотряда Россия в Буэнос-Айресеподлинные. Об этом заявили в жандармерии Аргентины. Об этом во вторник, 27 февраля, заявили в жандармерии, сообщает РБК.

Ранее комментируя эти снимки управделами президента РФ Елена Крылова заявила о подделке фотоснимков, отрицая участие лайнера в "кокаиновом деле".

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - сказала она, добавив, что на снимке "нет точного номера борта".

Однако в жандармерии Аргентины настаивают на подлинности снимков.

"Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия", - сообщили аргентинские силовики.

Se realizaron pruebas sobre el estupefaciente secuestrado y el correspondiente pesaje. Luego se reemplaz'o el mismo por harina para as'i realizar el monitoreo controlado. #OperativoDoceReinas #BuenosAires #Mosc'u pic.twitter.com/owBPnp5SUt — Gendarmer'ia Nacional (@gendarmeria) 22 февраля 2018 г.

Жандармерия Аргентины опубликовала в Twitter фотографии из уголовного дела о пресечении канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Среди прочих был опубликован снимок с лайнером, в который загружали чемоданы где, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. На снимках виден бортовой номер самолета — 96023.

Лайнер с таким бортовым номером, согласно данным ресурса russianplanes.net (после публикации материала РБК ресурс оказался недоступен, сохраненную версию страницы сайта можно найти в кэше Google), принадлежит ФГБУ Специальный летный отряд (СЛО) Россия Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства.

Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Как сообщила 22 февраля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен "как дипломатический багаж на российском правительственном самолете". The Daily Telegraph указала, что кокаин был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности страны Николая Патрушева, который находился в Буэнос-Айресе с рабочим визитом.

По данным Аргентины, на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года один из сотрудников дипмиссии обнаружил чемоданы с кокаином. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-датчиками оставили на том же месте. Груз, как заявила спикер МИД России Мария Захарова, принадлежал сотруднику техсостава дипмиссии, который к тому времени закончил работу по трудовому договору.

Ранее сообщалось, что аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства России. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина. Груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

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