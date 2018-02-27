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Кокаиновый скандал: жандармерия Аргентины подтвердила подлинность фото

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У Путина заявляли, что фотографии, на которых виден номер президентского самолета, в который грузят кокаин, поддельные. Однако правоохранители Аргентины собщили об их подлинности.
Лайнер принадлежит ФГБУ Специальный летный отряд (СЛО) Россия Управления делами президента России
Лайнер принадлежит ФГБУ Специальный летный отряд (СЛО) Россия Управления делами президента России
twitter.com/gendarmeria

Фотографии с бортовым номером самолета летного спецотряда Россия в Буэнос-Айресеподлинные. Об этом заявили в жандармерии Аргентины. Об этом во вторник, 27 февраля, заявили в жандармерии, сообщает РБК.

Ранее комментируя эти снимки управделами президента РФ Елена Крылова заявила о подделке фотоснимков, отрицая участие лайнера в "кокаиновом деле".

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - сказала она, добавив, что на снимке "нет точного номера борта".

Однако в жандармерии Аргентины настаивают на подлинности снимков.

"Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия", - сообщили аргентинские силовики.

Жандармерия Аргентины опубликовала в Twitter фотографии из уголовного дела о пресечении канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Среди прочих был опубликован снимок с лайнером, в который загружали чемоданы где, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. На снимках виден бортовой номер самолета — 96023.

Лайнер с таким бортовым номером, согласно данным ресурса russianplanes.net (после публикации материала РБК ресурс оказался недоступен, сохраненную версию страницы сайта можно найти в кэше Google), принадлежит ФГБУ Специальный летный отряд (СЛО) Россия Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства.
Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Как сообщила 22 февраля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен "как дипломатический багаж на российском правительственном самолете". The Daily Telegraph указала, что кокаин был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности страны Николая Патрушева, который находился в Буэнос-Айресе с рабочим визитом.

По данным Аргентины, на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года один из сотрудников дипмиссии обнаружил чемоданы с кокаином. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-датчиками оставили на том же месте. Груз, как заявила спикер МИД России Мария Захарова, принадлежал сотруднику техсостава дипмиссии, который к тому времени закончил работу по трудовому договору.

Ранее сообщалось, что аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства России. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина. Груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

 

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Теги: Россия, наркотики, Аргентина, фото, кокаин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Терен4М    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +2
Терен4М
А всё начиналось с водяры...
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