Янукович в России собирает пресс-конференцию

В столице России пройдет пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича. Беглый глава государства собирается предоставить "новые доказательства" причастности нынешних властей к расстрелам на Майдане.

В Москве 2 марта в 11:00 состоится пресс-конференция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает ТАСС.

“Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями“, – сказано в анонсе.

Напомним, Янукович остался недоволен решением суда, согласно которому было разрешено проведение заочного досудебного расследования против него, и обвинил украинские власти в препятствовании допуску его адвокатов в суд.