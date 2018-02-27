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Янукович в России собирает пресс-конференцию

Комментариев: 11
В столице России пройдет пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича. Беглый глава государства собирается предоставить "новые доказательства" причастности нынешних властей к расстрелам на Майдане.
Янукович даст в РФ пресс-конференцию
Янукович даст в РФ пресс-конференцию

В Москве 2 марта в 11:00 состоится пресс-конференция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает ТАСС.

“Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями“, – сказано в анонсе.

Напомним, Янукович остался недоволен решением суда, согласно которому было разрешено проведение заочного досудебного расследования против него, и обвинил украинские власти в препятствовании допуску его адвокатов в суд.

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Теги: Россия, Москва, Янукович, конференция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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ПифПаф    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +7
ПифПаф
Они хотели люстрировать моего кота!!!
addinol2008    27.02.2018, 22:27
Оценка:  -1
addinol2008
четыре года молчал а тут у него доказательства появились никак фсб четыре года фальшивку готовило
w@rning!    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +8
w@rning!
Тоже мне Америку открыл))) всем кому надо об этом уже давно известно.
сергей11    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +5
сергей11
Политический труп..
Shaab    27.02.2018, 23:46
Оценка:  +1
Shaab
А невдовзі й не лише політичний.
Me_Just_Lady    27.02.2018, 22:27
Оценка:  -1
Me_Just_Lady
ЧМО политическое .....
Вячеслав    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +6
Вячеслав
А что посмотрим, послушаем и сопоставим все
ПифПаф    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +5
ПифПаф
Труп заговорил...на расии умеют создавать зомбаков.
Фарбио    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +1
Фарбио
БМ - почему плюсы не засчитываются, манипулируете?
len-ok1    27.02.2018, 22:27
Оценка:  +9
len-ok1
Неужели его отстегнут от батареи?)))
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