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В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

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Теперь россияне, находящиеся в Соединенных Щтатах вынуждены будут идти голосовать за президента Российской Федерации на площадь Немцова, 1.

Во вторник, 27 февраля, торжественно переименовали площадь на которой находится посольство РФ, в площадь Немцова, сообщает ТСН.

Переименование состоялось в третью годовщину со дня его убийства.

Как отмечается, россиянам предоставят выбор - пользоваться старым или новым названием площади.

Как сообщалось, в начале февраля городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционера.

В ответ в РФ предложили переименовать адрес посольства США в Москве в Североамериканский тупик.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Вашингтон, Немцов, название, переименование
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Источник: korrespondent.net

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