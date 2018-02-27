Семья Путина отмывала деньги через "дочку" банка Дании – СМИ
Эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поскольку они использовались членами семьи президента РФ Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег. Об этом сообщается на сайте проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет Европейская правда.
По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и что банк, возможно, "совершил уголовное преступление", помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой являются "семья Путина и ФСБ".
Сообщается, что компания Lantana Trade LLP в 2013 году подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив об ограниченном финансовом обороте и неактивном статусе. Однако, ежедневно через ее счета проходили огромные суммы денег.
Эстонское отделение банка не могло установить, кто контролирует компанию, которая проводила подозрительные платежи. И только после того, как переводы были уже сделаны, филиал начал внутреннее расследование, которое выявило, что настоящие владельцы компании были причастны к нескольким российским банкам, которые были закрыты в последние годы.
В частности, эстонское отделения Danske Bank выяснило, что компания Lantana Trade LLP была связана с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, и Русским земельным банком, членом правления которых был двоюродный брат Путина Игорь.
Вскоре эстонский филиал закрыла счет компании Lantana Trade LLP и 20 других компаний, между которыми осуществлялся обмен очень большими суммами денег.
Напомним, Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.
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