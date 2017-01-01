Сенцов не покидал свою колонию – адвокат
Осужденный в России украинец Олег Сенцов продолжает находиться в колонии в городе Лабытнанги. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе со ссылкой на администрацию заведения, передает Радио Свобода.
По его словам, украинского заключенного никуда не перевозили.
"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", - рассказал адвокат.
Напомним, днем раньше в администрации исправительной колонии в Лабытнанги заявили, что у них нет Олега Сенцова.
Пару недель назад Сенцов впервые за полтора месяца позвонил домой из тюрьмы в российком городе Лабытнанге.
Ранее сообщалось, что у Сенцова начались проблемы со здоровьем.
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