Треть француженок подвергались домогательствам на работе

Кроме того, 34% жительниц Франции заявили, что испытывали на себе "вербальные и визуальные формы домогательств", в частности свист, жесты, непристойные комментарии.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами viehealthy.com

Каждая третья жительница Франции становилась жертвой сексуальных домогательств по меньшей мере один раз. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Ifop, проведенного по заказу портала VieHealthy.

Так, 32% француженок становились жертвой сексуальных домогательств на рабочем месте "в юридическом смысле слова". При этом 13% опрошенных сообщили, что коллеги по работе "распускали руки" и прикасались к их интимным местам. 24% заявили, что "становились жертвой легкого физического контакта".

Кроме того, 34% жительниц Франции заявили, что испытывали на себе "вербальные и визуальные формы домогательств", в частности свист, жесты, непристойные комментарии.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные политики, звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. В октябре прошлого года был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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