Украина улучшила позиции в рейтинге паспортов

За год Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире. Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран.

В мировом рейтинге паспортов, который составлялся на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы, Украина заняла 42 место. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг международной консалтинговой компании Henley & Partners. Авторы исследования проанализировали 200 стран и территорий.

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Отмечается, что несколько лет подряд паспорт Германии неизменно занимал первое место в мире. Но в феврале 2018 года на первое место переместились Сингапур и Япония с рекордным показателем – безвизовый доступ в 180 стран.

“Германия опустилась на второе место, хотя и улучшила свои показатели за два месяца. Граждане Германии могут посещать без визы 179 стран мира (177 в начале января 2018 года). Третье место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея“, – говорится в исследовании.

Также сообщается, что за два месяца 2018 года Украина добавила к списку безвизовых стран четыре государства – Руанда, ОАЭ, Ниуэ, Теркс и Кайкос, переместившись таким образом на 42-е место.

За год Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире. Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран.

Россия также поднялась на три позиции, и сейчас занимает 45-е место в мире с безвизовым доступом в 114 стран.

Ранее украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге влиятельности национальных паспортов Global Passport Power Rank 2017, который составила канадская консалтинговая компания Arton Capital.