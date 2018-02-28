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Авария в Польше: МИД подтвердил гибель украинцев

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Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.
Во время столкновения легкового автомобиля с поездом в Польше накануне погибли граждане Украины
Во время столкновения легкового автомобиля с поездом в Польше накануне погибли граждане Украины
Naszemiasto.pl

Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилыч подтвердил смерть четырех украинцев при аварии в польском городе Ополе.

"По информации главной комендатуры полиции города Ополе, погибшие при столкновении легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины", – сказал он в комментарии УНН.

По его словам, консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.

Ранее в польском Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. В результате аварии автомобиль раскололся на две части и его пассажир погиб на месте.

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Теги: Польша, ДТП, МИД Украины, авария, украинцы, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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