Авария в Польше: МИД подтвердил гибель украинцев
Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилыч подтвердил смерть четырех украинцев при аварии в польском городе Ополе.
"По информации главной комендатуры полиции города Ополе, погибшие при столкновении легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины", – сказал он в комментарии УНН.
По его словам, консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину.
Ранее в польском Вроцлаве пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. В результате аварии автомобиль раскололся на две части и его пассажир погиб на месте.
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