Российские хакеры атаковали серверы МИД и Минобороны Германии - СМИ
Серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает Spiegel.
Отмечается, что хакеры смогли установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные.
Немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре, а сама она могла длиться целый год.
По данным источников, вредоносное программное обеспечение поразило также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.
Специалисты с декабря пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.
По мнению многих экспертов по кибербезопасности, по хакерской группой APT28 стоят связанные с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг.
Ранее Генсек ООН призвал к глобальной борьбе против кибервойн.
Как сообщалось, в США заявили, что кибератаки обошлись экономике США в 2016 году в сумму от $57 млрд до $109 млрд.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet