Российские хакеры атаковали серверы МИД и Минобороны Германии - СМИ

Кибератака на немецкие правительственные сети могла длиться целый год. Хакерам удалось похитить данные с нескольких серверов. Предполагается, что за атакой стоят связанные с российским правительством агентства.

Кибератаку обнаружили еще в декабре Getty Images

Серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает Spiegel.

Отмечается, что хакеры смогли установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные.

Немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре, а сама она могла длиться целый год.

По данным источников, вредоносное программное обеспечение поразило также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

Специалисты с декабря пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.

По мнению многих экспертов по кибербезопасности, по хакерской группой APT28 стоят связанные с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг.

Ранее Генсек ООН призвал к глобальной борьбе против кибервойн.

Как сообщалось, в США заявили, что кибератаки обошлись экономике США в 2016 году в сумму от $57 млрд до $109 млрд.

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